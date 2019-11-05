В Ярославле судью уволили после критики в адрес генпрокурора Юрия Чайки

В Ярославле прекращены полномочия судьи Красноперекопского райсуда Андрея Курапина, выступившего с критикой в адрес генпрокурора Юрия Чайки, со ссылкой на источники в силовых структурах пишет «Коммерсантъ».

Курапин рассматривал дело о взяточничестве, фигурантами которого были глава «Ярославского горэлектротранса» Ильхам Худиев и ещё двое бизнесменов — Асиф Ахмедов и Рамиль Аббасов.

Все трое полностью признали вину и попросили рассмотреть их дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и вызова свидетелей. Курапин был готов удовлетворить ходатайство обвиняемых, но против этого выступила прокуратура, и в итоге судье пришлось провести несколько заседаний.

По итогам судебного процесса Курапин прекратил уголовное преследование Ильхама Худиева «за деятельное раскаяние», Ахмедов и Аббасов получили условные сроки. При этом судья вынес частное постановление в адрес Юрия Чайки. Курапина возмутило то, что гособвинитель стал причиной затягивания судебного процесса. По его мнению, доводы прокурора были «бессмысленными, явно надуманными и ничем не обоснованными».

«Суд без очевидной необходимости был вынужден выполнять никому не нужную, но весьма трудоёмкую работу, что при запредельной загруженности судей не может не вызывать справедливого возмущения действиями прокурора», — заявил Курапин.

Судья добавил, что «порочная практика беспричинного и бессмысленного препятствования особому порядку распространилась по всей стране и доходит до абсурда».

Отмечается, что Курапин ушёл в отставку ещё в январе, но его вернули к работе из-за дефицита кадров. 22 октября его полномочия прекратили окончательно, поскольку была найдена замена.