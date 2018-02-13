В Ярославле СМИ объявили из-за сбоя ложную радиоактивную угрозу

Сегодня, 13 февраля, в СМИ Ярославской области было объявлено о радиоактивной угрозе. Как сообщает ГУ МЧС региона, сообщения появились из-за системного сбоя программного обеспечения телерадиовещательной станции в посёлке Дубки под Ярославлем.

Представители министерства попросили граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Радиационный фон в Ярославской области находится в пределах нормы и составляет 0,11 мкЗв/ч.

Напомним, ровно месяц назад жители Гавайев получили на свои телефоны сообщения о том, что к островам направляется баллистическая ракета и населению надо срочно искать укрытие. Через несколько минут чиновники сообщили, что тревога была ложной.