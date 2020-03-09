В якутском пункте передержки животных нашли больше ста убитых кошек и собак

В пункте передержки животных города Якутска волонтёры обнаружили трупы более ста собак и кошек. Всем животным перерезали горло. Об этом в своём Instagram сообщила местная зоозащитная организация «Белый Бим».

Как пишет Znak.com со ссылкой на департамент ветеринарии Якутии, 3 марта пункт передержки был переведён в карантинный режим, поскольку ранее у одного из питомцев было выявлено бешенство.

«Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, непосредственно контактировали с инфицированной особью 72 головы, которые были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами Управления ветеринарии города Якутска в присутствии работников пункта передержки», — сообщили в ведомстве.

Руководство пункта передержки, в котором нашли трупы животных, собирается пожаловаться на зоозащитников в полицию из-за нарушения карантина.

Как рассказала изданию «Якутия 24» волонтёр Злата Сычева, всего в пункте передержки содержалось более 200 животных, сейчас же их осталось около 70.

«Животные были умерщвлены насильственно, не при помощи инъекции. Нужно проводить экспертизу. В тёплом помещении не осталось ни одного животного. Снаружи в вольерах осталась только часть собак, с правой стороны все вольеры пустые. Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами всё порешали, получается», — рассказала она.

Полиция начала проверку по факту инцидента.