В Якутске впервые рассмотрят дело о злоупотреблении свободой информации

В городской суд Якутска направлено дело журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова, которому вменяют злоупотребление свободой информации (пункт 1 статьи 13.15 КоАП РФ), пишет «Коммерсантъ». Этот случай обвинения представителя СМИ в воздействии на подсознание станет первым в России, рассмотренным в суде.

Дело возбуждено участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из публикаций журналиста нашёл фрагмент, «воздействующий на подсознание людей» — речь идёт от тексте, посвящённом сотруднику Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ. Материал вышел в апреле 2019 года, в нём содержатся такие слова: «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…».

Спустя несколько месяцев после выхода статьи, 2 июля, в редакцию пришёл участковый Алимов и потребовал от автора проехать с ним в отдел для дачи объяснений.

«Если я правильно понял ситуацию, майор просто усиленно отрабатывал "заказ" регионального управления ФСБ. Он собирался взять объяснения с журналиста Михаила Романова, который проходит свидетелем по делу Антона Аммосова, сотрудника СВФУ […] Вызывать журналиста повесткой майор Алимов напрочь отказывался», — рассказал замглавного редактора еженедельника Виталий Обедин.

Получив отказ, майор полиции составил протокол о неподчинение законным требованиям представителя власти, а на следующий день — о злоупотреблении свободой информации.

По версии представителей полицейского ведомства, 27 июня участковый уполномоченный полиции пришёл в помещение редакции газеты «Якутск вечерний», представившись, уведомил Михаила Романова о наличии в производстве ОП № 2 МУ МВД России «Якутское» дела об административном правонарушении, в связи с чем необходимо дать показания.

«В ответ на это гражданин Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день. Участковый вошёл в положение и перенёс опрос на следующий день […] Но и в эту дату он снова оказался занят и перенёс встречу на 2 июля. 2 июля участковый застал гражданина Романова на рабочем месте, но он вновь отказался дать показания, сославшись на ограниченное зрение и невозможность видеть тексты. При этом данное обстоятельство не мешало ему работать за компьютером», — прокомментировали ситуацию в МВД.

В Союзе журналистов России «Коммерсанту» заявили, что впервые столкнулись с преследованием журналиста в рамках пункту 1 статьи 13.15 КоАП РФ.