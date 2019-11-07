В Якутии возбудили дело против пилота, допустившего подругу к управлению самолётом (ВИДЕО)

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после инцидента на борту самолёта Ан-24, принадлежащего авиакомпании «Ираэро», сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, перевозивший пассажиров 31 августа по маршруту Якутск — Саккырыр пилот допустил до управления самолётом свою знакомую, что квалифицируется как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено после проверки фото- и видеоматериалов, опубликованных в соцсетях. В ролике пилот подсказывает молодой женщине за штурвалом приёмы управления воздушным судном: «Крути вправо. А теперь влево давай!» При этом показано, что самолёт находится в воздухе.

По данным «Интерфакса», «Ираэро» также проводит проверку размещённых в соцсетях материалов: в компании сомневаются в том, что на кадрах запечатлён именно её пассажирский рейс.