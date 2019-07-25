В Якутии суд оштрафовал журналиста, обвинявшегося в «воздействии на подсознание людей»

Городской суд Якутска вынес вердикт по административному делу журналиста издания «Якутск Вечерний» Михаила Романова, который обвинялся в злоупотреблении свободой информации (пункт 1 статьи 13.15 КоАП РФ), пишет «Интерфакс».

Производство в отношении Романова было открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из публикаций журналиста нашёл фрагмент, «воздействующий на подсознание людей». Речь идёт о тексте, посвящённом сотруднику Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ. Материал вышел в апреле 2019 года, в нём содержатся такие слова: «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…»

2 июля в редакцию пришёл участковый Алимов и потребовал от автора проехать с ним в отдел для дачи объяснений.

«Если я правильно понял ситуацию, майор просто усиленно отрабатывал "заказ" регионального управления ФСБ. Он собирался взять объяснения с журналиста Михаила Романова, который проходит свидетелем по делу Антона Аммосова, сотрудника СВФУ. […] Вызывать журналиста повесткой майор Алимов напрочь отказывался», — рассказывал замглавного редактора еженедельника Виталий Обедин.

Получив отказ, майор полиции составил протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти, а на следующий день — о злоупотреблении свободой информации.

По итогам судебного разбирательства корреспондент был признан виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу массовых нарушений общественного порядка или угрозу работе систем жизнеобеспечения»). Романов оштрафован на 30 тысяч рублей. Представлявший интересы Романова в суде заместитель главного редактора издания Виталий Обедин заявил, что они решение суда обжалуют.