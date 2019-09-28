В Якутии на реке Лене столкнулись два теплохода

Вечером 27 сентября в Якутии произошло столкновение двух грузовых теплоходов в районе левого берега реки Лены. Пострадал один человек.

Как пишет Znak.com со ссылкой на Восточно-Сибирское управление на транспорте СКР, теплоход «СПН-858», следовавший по маршруту Нижний Бестях — Якутск получил повреждения носовой части. О степени повреждений второго теплохода не сообщается. На борту обоих грузовых судов находились автотранспортные средства.

В результате ЧП пострадал работник парома. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. По факту происшествия проводится проверка.