В Якутии добыли уникальный алмаз-матрёшку

В Якутии добыли уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается ещё один алмаз. По предварительной оценке учёных, камню больше 800 лет. Сейчас находка передана на исследование.

Специалисты утверждают, что это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи. Считается, что сначала появился внутренний камень, а внешний образовался во время последующих стадий роста. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости.

Как сообщили в компании «Алроса», совершившей находку, несмотря на сложное строение, алмаз весит всего 0,62 карата, объём внутренней полости составляет 6 куб. мм, а вес внутреннего алмаза — 0,02 карата.