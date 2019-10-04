В Якутии добыли уникальный алмаз-матрёшку

В Якутии добыли уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается ещё один алмаз. По предварительной оценке учёных, камню больше 800 лет. Сейчас находка передана на исследование.
Специалисты утверждают, что это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи. Считается, что сначала появился внутренний камень, а внешний образовался во время последующих стадий роста. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости.
Как сообщили в компании «Алроса», совершившей находку, несмотря на сложное строение, алмаз весит всего 0,62 карата, объём внутренней полости составляет 6 куб. мм, а вес внутреннего алмаза — 0,02 карата.
«Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство. Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии, в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворён в условиях земной поверхности, согласно второй — в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворённой зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрёшки», — цитирует Varlamov.ru заместителя директора НИГП «Алроса» по инновационной работе Олега Ковальчука.