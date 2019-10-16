В Якутии депутата лишили полномочий за избиение полицейского лопатой

В Якутии депутата признали виновным в избиении сотрудника полиции и досрочно лишили полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики. Инцидент произошёл 22 июня во время проведения национального праздника в одном из сёл Верхневилюйского района. Полицейский увидел, что депутат в состоянии алкогольного опьянения толкает свою гражданскую супругу. Правозащитник потребовал прекратить это, но в ответ мужчина попытался скрыться. Полицейский погнался за ним, но депутат взял в руки лопату и несколько раз ударил стража порядка. Тот отделался ушибами и ссадинами.

«Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении депутата одного из наслежных советов района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). В силу требований Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. В связи с этим полномочия депутата прекращены досрочно», — говорится в сообщении.

Также суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 30 тысяч рублей.