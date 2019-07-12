В выходные жителей Нижнего Тагила ждёт жара до +33 градусов

В ближайшие выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила жару до +33 градусов и дождь. Единая дежурно-диспетчерская служба города уже распространила экстренное предупреждение из-за высокой температуры воздуха. Жара ожидает тагильчан днём 13 и 14 июля. По данным Уральского гидрометцентра, в субботу столбики термометров поднимутся до плюс 32-33 градусов, в воскресенье – до 29-31 градуса выше нуля. 14 июля в городе возможны дожди.

В отдельных территориях Среднего Урала дневная температура воздуха составит +36 градусов. Ожидаются дожди с грозами и ветер юго-восточный с порывами до 15 м в секунду. Уральцам советуют не находиться долгое время на солнце, чтобы избежать теплового удара, и выходить на улицу в головном уборе.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.