В выходные жителей Нижнего Тагила ждёт снег, гололедица и похолодание до минус 11 градусов ночью

Жителей Нижнего Тагила ожидают в эти выходные снежные осадки и похолодание ночью до минус 11 градусов. Сегодня, 8 ноября, днём будет минус 5 градусов, 9 ноября — минус 7 градусов, 10 ноября — минус 4 градуса. Ветер в ближайшие два дня прогнозируется преимущественно северо-восточный. Накануне в городе шёл дождь, и под утро лужи замёрзли, на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. ГИБДД просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

На севере Свердловской области дневная температура воздуха будет понижаться в ближайшие три дня до минус 18 градусов, ночная — до минус 21 градуса. На юге региона столбики термометров поднимутся днём максимум до нуля градусов. Ветер Уральский гидрометцентр прогнозирует северный и юго-восточный с порывами до 9 м/с. Ожидаются также мокрый снег и сильная гололедица.