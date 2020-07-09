В выходные жителей Нижнего Тагила ждёт облачная погода и плюс 28 градусов

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле ожидается облачная погода, а также 26–28 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров будут опускаться максимум до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется западный. При этом перед выходными, в пятницу, в городе будет невыносимо жарко, воздух прогреется днём до 34 градусов выше нуля.

В отдельных городах Свердловской области синоптики обещают в ближайшие три дня до плюс 36 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, жителей региона ждут также туманы и переменный ветер с порывами до 6 м/с. В выходные на севере области возможны грозы и кратковременные дожди.