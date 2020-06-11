В выходные жителей Нижнего Тагила ждут дожди и похолодание

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют тагильчанам дожди и похолодание. Осадки ожидаются уже завтра, 12 июня. Температура воздуха будет прогреваться до 20–23 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье в дневное время столбики термометров опустятся до плюс 16 и 18 градусов соответственно. По ночам будет холодать до плюс 4 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно западный и северо-западный.

На юге региона сегодня днём ожидается 31 градус выше нуля, на востоке — 33 градуса. В воскресенье столбики термометров будут опускаться в отдельных свердловских городах максимум до 13 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, жителей региона в ближайшие три дня ждут северо-западный ветер с порывами до 15 м/с, кратковременные дожди и грозы.