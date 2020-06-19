В выходные жителей Нижнего Тагила ждут дожди и плюс 8 градусов по вечерам

В ближайшие выходные лето будет напоминать тагильчанам весну или осень. Столбики термометров поднимутся максимум до плюс 16 градусов в субботу и до 13 градусов выше нуля в воскресенье. В вечернее время будет холодать до 11 и 8 градусов, в ночное — до 6 градусов. Синоптики предупреждают жителей города о небольших дождях и преимущественно западном и северо-западном ветре.

В воскресенье, 21 июня, тагильчане смогут наблюдать новолуние. Кроме того, это день летнего солнцестояния.

На отдельных территориях Свердловской области воздух будет прогреваться в выходные до плюс 23 градусов в дневное время. По ночам столбики термометров в регионе, по данным Уральского гидрометцентра, будут держаться на уровне 3–12 градусов выше нуля. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные и умеренные дожди, а также юго-западный и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.