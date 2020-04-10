В выходные жителей Нижнего Тагила ждут дожди и 12 градусов тепла

В ближайшие выходные в Нижний Тагил придут дожди, сообщают синоптики. Осадки ожидаются в воскресенье, 12 апреля, в субботу будет пасмурно. Дневная температура воздуха составит плюс 12 градусов, ночная — плюс 2 градуса (ощущаться при этом будет как минус один градус). Ветер прогнозируется юго-западный и юго-восточный. Магнитное поле неустойчивое.

На юге Свердловской области в ближайшие три дня потеплеет до плюс 15 градусов днём и 5 градусов выше нуля ночью. И даже на севере региона, по данным Уральского гидрометцентра, ожидается до плюс 9 градусов в дневное время. Ветер на территории области будет дуть преимущественно юго-западный и юго-восточный с порывами до 11–15 м/с. Также ожидаются дожди с мокрым снегом.