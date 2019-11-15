В выходные жителей Нижнего Тагила вновь ждут потепление, снег и гололедица

В эти выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила небольшое потепление, осадки в виде снега и гололедицу. Ветер ожидается преимущественно западный. Днём воздух будет прогреваться до плюс одного градуса, в ночное время столбики термометров опустятся максимум до минус 4 градусов. Из-за этого утром и вечером на дорогах и тротуарах будет образовываться гололедица. ГИБДД рекомендует автовладельцам соблюдать скоростной режим и дистанцию до других машин, пешеходам — обязательно смотреть по сторонам перед пересечением улиц. В начале следующей рабочей недели в Тагиле резко похолодает. Уже во вторник, 19 ноября, температура воздуха понизится днём до минус 18 градусов.

На севере Свердловской области столбики термометров в ближайшие три дня будут опускаться днём до минус 10 градусов, ночью — до минус 23 градусов. На юге региона дневная температура воздуха поднимется до плюс одного градуса. Прогнозируются снежные заносы, гололедица, налипание мокрого снега на провода.