В выходные жителей Нижнего Тагила ожидает небольшое потепление и снег

В эти выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила потепление в дневное время до минус 2 градусов и снег. По ночам в ближайшие два дня столбики термометров будут опускаться до минус 5 градусов, в ночь на вторник, 5 ноября, потеплеет до одного градуса выше нуля. Ветер ожидается преимущественно юго-западный.

В отдельных городах Свердловской области дневная температура воздуха в ближайшие три дня будет держаться на уровне от минус 4 до минус 8 градусов, ночная — опускаться максимум до минус 19 градусов в горах и низинах. Уральский гидрометцентр предупреждает свердловчан о гололедице в виде снежного наката и мокром снеге.