В выходные в Свердловской области похолодает до –20 градусов

К выходным в Свердловскую область придёт похолодание — ночью 14 ноября на севере региона ожидается до 20 градусов мороза, сообщает Уральский гидрометцентр.

По словам главного синоптика Уралгидромета Галины Шепоренко, в ближайшие дни Свердловская область попадёт в зону влияния циклона, который идёт с полуострова Ямал.

«Циклон добавит снежка, затянет порцию холодного арктического воздуха. Температура в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели существенно понизится», — отметила синоптик.

Согласно прогнозам, днём температура воздуха опустится до –8...–13 градусов, ночью — до –13…–18 градусов.

Отмечается, что в первую декаду ноября температура воздуха в Свердловской области превышала норму на 4–5 градусов, составив в среднем +1…–1 градус, однако сейчас началось понижение температуры.

Галина Шепоренко добавила, что с небольшим отставанием от средних сроков снег лёг почти на всей территории Среднего Урала. Высота снежного покрова в регионе в среднем составляет 4–11 сантиметров, в горах выпало до 15 сантиметров снега.