В выходные в пригороде Нижнего Тагила произошло два пожара  

В выходные дни на территории Горноуральского городского округа произошло два лесных пожара. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, вечером в пятницу, 7 июля, пожар вспыхнул в 2,5 км от села Башкарка. Его площадь составляла 12 га. На тушение пожара были привлечены 6 единиц техники и 13 человек из числа работников лесничества, арендаторов, а также машинного отряда механизаторов сельского хозяйства. Пожару не дали приблизиться к населённым пунктам. Ликвидировали огонь удалось только через сутки.

Второй, более крупный пожар, произошёл утром в субботу, 8 июля в 8,6 км от Новой Алабашки. Его площадь составила 24 га. На тушение пожара были задействованы 6 человек из числа лесничества и арендаторов, а также 4 единицы спецтехники. К вечеру огонь удалось локализовать.