В выходные в Нижнем Тагиле резко похолодает

Жителей Нижнего Тагила ждут холодные и снежные выходные. Если сегодня, 26 октября, температура воздуха днём в городе прогрелась до плюс 13–15 градусов, то уже в субботу столбики термометров смогут подняться максимум до плюс трёх градусов. По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные ночью температура воздуха опустится ниже нуля, ожидаются снегопады и сильные порывы ветра.

В ГИБДД напоминают о необходимости замены летней резины на зимнюю. При использовании летней резины при низкой температуре могут возникнуть проблемы с торможением транспортного средства. В инспекции также просят автолюбителей соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам.