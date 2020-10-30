В выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 6 градусов и пойдут дожди

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пойдут дожди, а воздух прогреется до плюс 6 градусов. Особенно тепло будет в субботу, 31 октября. В первый день ноября прогнозируется уже плюс 2 градуса в дневное время. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 4 градусов. Ветер ожидается преимущественно северо-западный и западный.

В целом в Свердловской области воздух будет прогреваться днём максимум до плюс 7 градусов. Ночью на севере региона ожидается похолодание до минус 6 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о мокром снеге с дождями, гололёде на дорогах и тротуарах, а также ветре с порывами до 11 м/с.