В выходные в Нижнем Тагиле похолодает до минус одного градуса

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле будет холодно и дождливо, предупреждают синоптики. Если ещё сегодня, 2 октября, воздух прогреется до плюс 18 градусов в дневное время, то уже завтра столбики термометров опустятся до 12 градусов, в воскресенье – до 6 градусов (по ощущениям минус два градуса). По ночам при этом будет холодать до нуля и минус одного градуса. Жителей города также ожидают небольшие дожди и преимущественно северный ветер. А на следующей неделе уже прогнозируется снег.

В целом в Свердловской области столбики термометров будут держаться в субботу на уровне 9-14 градусов выше нуля, в воскресенье – на уровне 4-9 градусов. По ночам в отдельных городах будет холодать максимум до минус 4 градусов. Также Уральский гидрометцентр обещает жителям региона облачную погоду с прояснениями, небольшие дожди в отдельных городах и северный ветер с порывами до 8-10 м/с.