В выходные в Нижнем Тагиле будет по-летнему тепло

В Свердловской области продолжается бабье лето. В конце этой недели, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +18 градусов. Добавим, что ранее синоптики обещали хорошую погоду, но с дневной температурой на четыре градуса ниже.

В субботу, 5 октября, по информации синоптиков Уралгидромета, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с. Ночью термометры покажут +5… +10, днём — от 13 до 18 градусов выше ноля.

В воскресенье, 6 октября, тепло также будет радовать тагильчан: температура воздуха ночью составит +5… +10, днём — 12–17 градусов.