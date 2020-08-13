В выходные в Нижнем Тагиле будет пасмурно и по-осеннему холодно

В предстоящие выходные жителей Нижнего Тагила ждёт пасмурная погода и ветер преимущественно восточного направления. В воскресенье, 16 августа, прогнозируются небольшие дожди. Столбики термометров будут подниматься в ближайшие три дня максимум до плюс 17 градусов. В ночное время ожидается похолодание до 6 градусов.

Уральский гидрометцентр предупреждает, что на отдельных территориях Свердловской области температура воздуха будет понижаться по ночам до плюс одного градуса. Днём в горах ожидается не больше 11 градусов. На юге региона — максимум 21 градус выше нуля. В нескольких городах прогнозируются дожди, утренний туман и восточный ветер с порывами до 13 м/с.