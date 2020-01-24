В выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила минус 17 ночью и снег

В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила ожидают снег с юго-западным и юго-восточным ветром. Дневная температура воздуха будет держаться на уровне минус 11–12 градусов, ночная — опускаться до минус 17 градусов. Световой день увеличится до 7 часов 53 минут.

На севере Свердловской области дневная температура воздуха с 24 по 26 января будет опускаться до минус 16 градусов, ночная — до минус 22 градусов. На юге региона столбики термометров поднимутся днём до минус 6 градусов максимум. Ветер ожидается преимущественно западный и юго-западный с порывами до 10 м/с. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о гололедице в виде снежного наката на дорогах и снежных осадках.