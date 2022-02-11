В выходные Нижний Тагил продолжит засыпать снегом. ГИБДД просит автолюбителей отказаться от поездок 

В выходные Нижний Тагил продолжит засыпать снегом. В субботу, 12 февраля, синоптики обещают местами умеренный снег, ночью сильный, а в отдельных районах метели. Порывы ветра будут достигать до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -13 — -18 градусов и -5 — -10 градусов днём. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, в такую погоду существует риск образования автомобильных заторов, ДТП и обрывов ЛЭП.

Отдел пропаганды ГИБДД напоминает водителям и пешеходам о безопасности на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. Важно соблюдать дистанцию и помнить про боковой интервал между машинами. В непогоду рекомендуется максимально снизить скорость движения. Водителей с маленьким стажем вождения и вовсе просят отказаться от поездок.

Пешеходам напоминают, что перед тем, как перейти проезжую часть, нужно убедиться в том, что водитель автомобиля их видит и пропускает. Также немаловажными являются световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.

Сегодня первый замглавы города Вячеслав Горячкин дал городским службам поручение усилить очистку дорог от снега в выходные. В первую очередь снег будут убирать на остановках, пешеходных переходах, тротуарах и подъездах к социально значимым объектам.