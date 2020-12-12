В возрасте 85 лет умер актёр Валентин Гафт

В возрасте 85 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом 12 декабря сообщила изданию ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

В прошлом году знаменитый российский актёр перенёс инсульт. Несмотря на месяцы реабилитации, Валентин Иосифович не смог полностью восстановиться. В последнее время артист практически не вставал с кровати и не разговаривал.

Валентин Гафт работал со многими театрами Москвы. Он служил в «Современнике», играл в Малом драматическом театре, Ленкоме, Театре им. Моссовета, Театре сатиры. Кроме того, у него были яркие киноработы, такие как «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Чародеи».