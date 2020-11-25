В возрасте 60 лет умер легендарный футболист Диего Марадона

Легендарный футболист, бывший игрок сборной Аргентины и главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинский телеканал TN.

Причиной смерти бывшего спортсмена стал сердечный приступ. Ранее он перенёс операцию на мозге. Экс-футболиста успешно прооперировали в клинике и выписали 12 ноября. В последний раз он появлялся на публике 30 октября на матче чемпионата Аргентины, который был посвящён его 60-летию.

Марадона возглавил футбольный клуб «Химнасия» в сентябре 2019 года. До этого 60-летний тренер работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле», а также выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Диего Марадона признан лучшим футболистом XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА. Являлся автором гола в ворота сборной Англии, получившего название «Гол столетия» и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира. В той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как «Рука Бога».