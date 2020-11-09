В Воронеже задержали солдата, убившего сослуживцев в военной части

09.11.2020 17:14
Солдат-срочник Антон Макаров, который напал с топором на сослуживцев и устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, в результате чего погибли трое военнослужащих, задержан, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
«Полиция задержала. Живой», — рассказал собеседник агентства.
- Инцидент произошёл на территории воинской части, телеграм-канал Baza уточнял, что ЧП произошло в воинской части № 23326 под Воронежем. Злоумышленник был вооружён топором, а затем завладел оружием и открыл стрельбу.
- По уточнённым данным, погибли три человека, ещё один получил ранение. Нападавший скрылся с места преступления с пистолетом и двумя магазинами с патронами.