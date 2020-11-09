В Воронеже задержали солдата, убившего сослуживцев в военной части

Солдат-срочник Антон Макаров, который напал с топором на сослуживцев и устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, в результате чего погибли трое военнослужащих, задержан, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

«Полиция задержала. Живой», — рассказал собеседник агентства.