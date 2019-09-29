В Воронеже предприимчивые жильцы пустили ток по батареям многоэтажного дома

В Воронеже после старта отопительного сезона батареи стали бить током жителей одной из многоэтажек. Также в доме произошло несколько пожаров. В итоге всех собственников квартир пришлось эвакуировать.

Как пишет местное издание «МОЁ! Online», проблемы с батареями начались с 9 сентября. Жители дома заметили, что на отключенных от отопления батареях нагреваются отдельные секции. Также, по словам жильцов, в доме начались проблемы с электроприборам. Сразу в нескольких квартирах произошли пожары.

29 сентября на пульт диспетчера МЧС поступило очередное сообщение о возгорании. К дому съехались все экстренные и коммунальные службы. По информации Znak.com, из двух подъездов многоэтажки спасатели эвакуировали 115 человек. Аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ в целях безопасности. В качестве временного пункта обогрева для жильцов вызвали автобусы.

«Ситуация возникла вероятнее всего по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор. Соответственно, разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения», — заявил директор УК «Мастер», обслуживающей дом, Дмитрий Фурсов.

Сейчас энергетики вместе с собственниками жилья провверяют квартиры, чтобы найти предприимчивых соседей.