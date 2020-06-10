В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов на тротуаре, один человек погиб

В Воронеже вечером 9 июня участковый сбил троих пешеходов на тротуаре, пишет ТАСС. Один мужчина умер на месте, две женщины доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

В управлении МВД сообщили, что 24-летний участковый не справился с управлением на перекрёстке и выехал на тротуар, где сбил троих человек; ведомство уточняет, что участковый был трезв. В качестве версий аварии называют техническую неисправность и попытку избежать столкновения с другой машиной.

По факту проводится служебная проверка, на её время участковый и исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором он проходит службу, отстранены от исполнения служебных обязанностей. В отношении участкового возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).