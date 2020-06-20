В Воркуте полицейский убил своих коллег-собутыльников

В Воркуте задержали сотрудника ОМВД, который подозревается в убийстве двоих коллег. Тела работников одного из подразделений полиции Воркуты были найдены сегодня в здании, расположенном в Юнь-Ягинском переулке.

«Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершённого преступления», — рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как пишет телеграм-канал 112, находившийся в отпуске водитель дежурной части пригласил своих коллег — начальника и слесаря ОМВД — выпить с ним в гараже. В ходе застолья между мужчинами произошёл конфликт. Тогда водитель схватил нож и зарезал своих собутыльников, при этом он продолжил выпивать рядом с трупами.

Начата служебная проверка. В ведомстве добавили, что «подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам и понесёт ответственность в соответствии с законодательством РФ». Также будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции.