В Вольске подростка, напавшего на школу с топором и коктейлями Молотова, приговорили к 7 годам воспитательной колонии

В Вольске вынесен приговор 15-летнему подростку, который в мае 2019 года совершил нападение на школу и ударил топором ученицу, сообщает управление СКР по Саратовской области.

По данным следствия и суда, утром 28 мая 2019 года подросток пришёл в свою школу (школа № 4 города Вольска), поднялся на второй этаж и бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, где находились 18 учеников и учитель. Выйдя в коридор, он увидел ещё одного учителя, в которого бросил вторую бутылку. По счастливой случайности воспламенения не произошло.

После этого в коридоре подросток встретил 12-летнюю ученицу, которая шла в свой класс. Он нанёс девочке удар топором в область лба, после чего попытался скрыться. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девочка осталась жива. Всего потерпевшими по уголовному делу был признан 21 человек.

«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — позже объяснял свои действия подросток.

Решением суда молодой человек был признан виновным по части 3 статьи 30 — пунктам «а, в, д, е, и» части 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних, или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений») и осуждён на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, удовлетворён иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.