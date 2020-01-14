В Вологодской области при взрыве петарды погиб мужчина

Мужчина погиб на автобусной остановке в посёлке Новатор Вологодской области от взрыва петарды, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Сообщение о гибели поступило вечером 13 января. Во время осмотра тела погибшего было установлено, что мужчина травмирован взрывом петарды: следователи обнаружили следы ампутации пальцев руки и характерные для взрыва петард ранения в области грудной клетки.

Сотрудники Следственного комитета изъяли остатки разорвавшейся петарды, также они осмотрели жилое помещение погибшего, где нашли и изъяли ещё одну целую петарду. По имеющейся информации, до трагедии погибший долгое время злоупотреблял алкогольными напитками и неоднократно проявлял суицидальные наклонности.

В настоящий момент следствие проводит опрос близких и друзей погибшего, а также устанавливает очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.