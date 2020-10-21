В Волгоградской области юношу с ДЦП признали годным к армии

Суд города Волжска признал дееспособным 17-летнего подростка с диагнозом ДЦП. По мнению судьи юноша может служить в армии, заводить семью и самостоятельно за собой ухаживать. Мать мальчика обратилась в прокуратуру, с просьбой разобраться в ситуации.

Как сообщает издание «Блокнот», Александру Дубинину поставили диагноз ДЦП ещё в детстве, за ним требуется постоянный уход, а передвигаться он может только в инвалидной коляске. Весной этого года мама мальчика решила через суд добиться для своего сына статуса недееспособного, но на заседание их не пригласили. А после вынесли решение, что юноша полностью здоров.

«Они не видели ребёнка, собрали минимум информации, были взяты документы из детской поликлиники № 2, в психиатрической больнице документов наших не было, потому что мы всю жизнь наблюдались в Волгограде. Моего ребёнка признали полностью дееспособным, и сказали, что он может идти в армию, заводить детей, усыновлять детей, и что он не нуждается в опеке. А мне сказали выходить на работу. Хотя у нас есть справка МСЭ об инвалидности», — рассказывает женщина.

По словам матери, суд вынес такое решение, поскольку не нашёл в местных медучреждениях документы Александра. Сейчас женщина подала апелляцию, после которой юноше назначили экспертизу, которую следует пройти на базе второй областной клинической больницы Волгограда. Инвалид-колясочник должен будет её проходить без присутствия матери.