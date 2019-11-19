В Волгограде фура с морковью протаранила 13 автомобилей (ВИДЕО)

В Волгограде вечером 19 ноября грузовик Scania с полуприцепом протаранил 13 легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребёнок.

«Грузовиком Scania управлял 30-летний мужчина. Автомобиль был взят им в аренду, прицеп был загружен морковью. Водитель утверждает, что у грузовика отказали тормоза. В результате ДТП повреждены 13 автомобилей», — цитирует V1.ru заявление ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы рассказали, что водитель грузовика «всеми возможными способами пытался объехать стоящие автомобили» и избежать столкновения.