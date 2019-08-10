В «Водоканале-НТ» прокомментировали жалобы жителей Нижнего Тагила на грязную холодную воду

В «Водоканале-НТ» прокомментировали ситуацию с грязной холодной водой, на которую на этой неделе жаловались жители Красного Камня. В редакцию АН «Между строк» поступило несколько звонков от тагильчан, сообщивших о воде чёрного цвета, которая якобы бежала из кранов в их квартирах. В группе «Чёрный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» также появился пост, в котором житель города жалуется на холодную воду ненадлежащего качества.

В пресс-службе «Водоканала-НТ» сообщили, что к ним жалоб на грязную холодную воду не поступало.

«В диспетчерскую предприятия таких жалоб не поступало. И ремонтные работы на сетях мы ни вчера, ни сегодня не проводили. Я сам тоже живу на Красном Камне. Специально открыл холодную воду, посмотрел, у меня она бежит нормальная, чистая. Хотелось бы, чтобы люди, у которых возникают какие-то проблемы с холодной водой, ставили “Водоканал” в известность и указывали конкретный адрес. У нас есть диспетчерская служба, есть также раздел “Городской контроль” на официальном сайте Нижнего Тагила, который мы ежедневно мониторим. Это необходимо как раз для того, чтобы мы могли вовремя реагировать на различные ситуации», — рассказал АН “Между строк” начальник производственного отдела ООО “Водоканал-НТ” Андрей Митькин.

Напомним, что вода в квартиры Красного Камня, центральной части города, Выи и Тагилстроя поступает с Верхне-Выйского гидроузла. Жители Гальянки и Вагонки получают воду из Черноисточинского пруда. В этом году в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области положительно оценили работу «Водоканала-НТ» по реабилитации данного водохранилища. Шламоконакопитель наконец перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. «Водоканал» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью очистят от шлама, а его территорию рекультивируют.