В Висимо-Уткинске открылся фельдшерско-акушерский пункт

Сегодня в посёлке Висимо-Уткинск открылся новый ФАП. Строительство велось в рамках национального проекта «Здравоохранение». На медицинский объект было потрачено более 4,5 млн рублей.

В ФАПе есть фельдшерский, акушерский, детский, прививочный кабинеты, аптечный пункт, санитарно-бытовые комнаты. Закуплены электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, укладки для оказания помощи при неотложных состояниях, анализаторы уровня сахара крови, гемоглобина, экспресс-анализатор уровня холестерина, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В Висимо-Уткинске проживает около 650 человек, 95 из которых дети. Появления нового ФАПа ждали не только местные жители, но и медперсонал: старый медпункт размещался в доме, не имеющем центрального отопления. В новом здании предусмотрено холодное и горячее водоснабжение, электрическое отопление.

Мультимедийный, мобильный ФАП появился и в посёлке Черноисточинск. На наружной светодиодной панели в постоянном режиме транслируются информационные видеоролики, подготовленные Свердловским областным центром медицинской профилактики. С работой мобильного ФАПа сегодня также ознакомился министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

В передвижном ФАПе приём населения проводит врач-терапевт, преподаватель Свердловского областного медицинского колледжа Надежда Панова, студенты-волонтёры фельдшерского отделения колледжа снимают электрокардиограмму, исследуют индекс массы тела, измеряют артериальное давление, выявляют неконтролируемую гипертензию, проводят профилактическое консультирование по предупреждению рисков развития болезней системы кровообращения, профилактике онкологических заболеваний, рациональному питанию, здоровому образу жизни.

Особый отклик у жителей посёлка вызвал офтальмологический модуль с подразделениями для исследования зрения и современнейшими станками для изготовления и ремонта очковой оптики. На сверхточном диагностическом оборудовании оптометрист, преподаватель Свердловского областного медицинского колледжа Антон Дятлов проводит диагностику зрения и проверяет правильность используемых средств коррекции, студенты-волонтёры отделения медицинской оптики подбирают жителям корригирующие очки, проводят мелкий ремонт очков.