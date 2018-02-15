В Висиме бизнесмен обманул несколько многодетных семей на 4,5 миллиона рублей

Тагильские полицейские поймали 50-летнего предпринимателя, который обманным путём завладел деньгами трёх многодетных семей, выделенных им из областного бюджета на улучшение жилищных условий. Общий ущерб, причинённый действиями злоумышленника, превысил 4,5 миллиона рублей.

«Первой в январе 2018 года в ОВД с заявлением о совершённом в отношении неё мошенничестве обратилась жительница посёлка Висим 1970 года рождения. Женщина рассказала, что ещё в 2012 году заключила договор с подозреваемым на возведение дома, переведя на его счёт более 1,5 миллиона рублей, но спустя почти шесть лет жилище так и не было построено. На участке заявительницы появился только фундамент и некоторые строительные материалы. Позже выяснилось, что предприниматель причастен ещё как минимум к двум аналогичным фактам мошенничества. Как и в первом случае, пострадавшими стали многодетные семьи, проживающие в том же посёлке. В одном случае граждане лишись денег на сумму более двух миллионов рублей, в другом — 800 тысяч рублей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Следственное подразделение полиции Нижнего Тагила возбудило три уголовных дела за совершение мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ). Предприниматель сейчас находится под стражей.

Расследование уголовных дел под личный контроль взял начальник местной полиции Ибрагим Абдулкадыров. Оперуполномоченные проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят всех, кто стал жертвой его мошеннических действий, обратиться в дежурную часть по телефону 02.