В Верхотурье девочке удалили часть пальца из-за травмы в детсаду

По факту травмирования в детском саду № 19 в Верхотурье шестилетней воспитанницы, которая прищемила дверью руку, из-за чего ей пришлось ампутировать фалангу пальца на левой руке, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Возбуждению дела предшествовала проверка районного надзорного ведомства, материалы которой и легли в основу дела. Во время проверки было установлено, что инцидент произошёл утром 17 апреля, когда дети отправлялись на прогулку. Травму девочка получила при выходе из учреждения, её руку прижало закрывающейся дверью. Входная дверь была относительно новой, её поставили после прошедшего ремонта, однако в открытом положении она не фиксировалась, доводчиком оборудована не была. Также было выявлено, что детей сопровождал лишь один воспитатель, тогда как помогать ей должен ещё и младший воспитатель.

«В нарушение действующего федерального законодательства об образовании, о защите прав потребителей, устава учреждения и должностных инструкций, должностными лицами детского сада не созданы безопасные условия обучения и воспитания детей дошкольного возраста, что, в свою очередь, привело к получению ребёнком телесных повреждений», — заявили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, добавили там.