В Верхней Салде вынесли приговор лжесотруднику ФСБ за незаконное ношение оружия

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя Игоря Буканова по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Как ранее рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, успешную спецоперацию по задержанию лжесиловика в звании подполковника провели сыщики ФСБ совместно с сотрудниками ГИБДД в районе 50-го км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда.

«При осмотре салона личного кроссовера, на котором передвигался гражданин, представители МВД обнаружили боевой пистолет Макарова с арсеналом патронов калибра 9 мм. Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопросы, откуда документ, его владелец ответил оперуполномоченным, что якобы приобрёл корочку пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А ствол он нашёл в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел. Подобные “шалости” по действующему законодательству караются лишением свободы на период до пяти лет», — отметил Валерий Горелых.

В пресс-службе Верхнесалдинского райсуда АН «Между строк» пояснили, что Буканов был осуждён 7 июня 2023 года по статье 222 ч. 1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. В течение срока ограничения свободы ему установлен ряд ограничений: не выезжать за пределы городского округа, не менять без согласия специализированного органа место постоянного жительства и работы. Приговор может быть обжалован. В законную силу он ещё не вступил.