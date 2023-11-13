В Верхней Салде вынесли приговор бывшему судебному приставу-исполнителю за взятку и служебный подлог

Верхнесалдинский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, за незаконные действия женщина получила в общей сумме более 249 тысяч рублей.

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что судебный пристав-исполнитель в период с 2016 по 2021 год вносила в официальные документы по исполнительным производствам заведомо ложные сведения, фактически не совершая исполнительные действия в полном объёме и получая от должников денежное вознаграждение за незаконное окончание исполнительных производств, в том числе за отказ в применении обеспечительных мер в отношении их имущества», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, судебный пристав-исполнитель получила от одного из жителей свыше 117 тысяч рублей за незаконное бездействие в виде отмены обеспечительных мер по исполнительному производству и неисполнения действий по реализации арестованного имущества должника.

Верхнесалдинский районный суд назначил виновной наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 4 года и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.