В Верхней Салде возбуждено уголовное дело по факту разлива мазута

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области провела проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами территории общего пользования Верхней Салды и земельных участков горожан, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в ночь с 4 на 5 июля 2021 года из-за выпадения обильных осадков (122 мм за 12 часов) на территории Верхнесалдииского городского округа, городского округа Нижняя Салда и Горноуральского городского округа Свердловской области зафиксирован резкий подъём уровня воды в водохранилищах.

«В результате проведённых обследований территории совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора установлено загрязнение почвы нефтепродуктами на территории Верхней Салды после произошедшего 5 июля 2021 года паводка. В результате отбора проб почвы с правового берега реки Салда (по старому руслу) установлено превышение в почве предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: алюминия — в 1,6 раза, ванадия — в 0,6 раза, железа — в 0,9 раза, калия — в 1,3 раза, кальция — в 0,8 раза, магния — в 0,3 раза, марганца — в 0,7 раза, меди — в 0,4 раза, натрия — в 1,4 раза, нефтепродуктов — в 1,6 раза, никеля — в 3,4 раза, свинца — в 0,1 раза, серы — в 3,3 раза, титана — в 0,8 раза, фосфора — в 1,1 раза, хрома — в 0,2 раза, цинка — в 0,7 раза, что повлекло порчу земли вредными продуктами, опасными химическими и биологическими веществами», — расскзаали в природоохранной прокуратуре.

Согласно справке Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, суммарный размер вреда, причинённого почве как объекту охраны окружающей среды, в результате загрязнения составил 10,7 млн рублей. Прокуратура направила материалы в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, загрязнение почвы мазутом произошло в Верхней Салде на улицах Свердлова, Розы Люксембург, в переулке Заречном.

«Жители думали, что наводнение — худшее, что могло случиться. А вот и нет. После схода воды земля стала непригодна для использования — всё в мазуте, запах невыносимый. Это уже экологическая катастрофа», — рассказал один из очевидцев.

По его словам, мазут с завода сделал непригодной землю в огороде, кроме того, у него также затопило дом и мазут покрыл стены после того, как вода ушла.