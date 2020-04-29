В Верхней Салде водитель наказал штрафом автохама из Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Автолюбитель из Верхней Салды проявил гражданскую ответственность и по закону наказал автохама, который едва не стал причиной ДТП. Как сообщает vSalde.ru, утром 28 апреля в Верхней Салде на пересечении улиц Сабурова и Энгельса автобус грубо нарушил ПДД, выехав на перекрёсток с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности. Аварии удалось избежать только благодаря реакции водителя легкового автомобиля.

«Я, если честно, испугался. Если бы ехал чуть быстрее, аварии не избежать. В автобусе сидели пассажиры, ладно пешеходы по зебре не шли — могло быть вообще всё печально, — прокомментировал сайту vSalde.ru водитель легковушки. — Мы догнали автобус, хотели по-хорошему объяснить водителю, что он был не прав на перекрёстке, а в автобусе толпа лиц неславянской внешности — работники, их начальник и водитель, — разговаривать они не захотели, пришлось по-другому поступить. Эти товарищи не первый раз нарушают, а тут вообще наглость. Где водитель права получал и как таких только за руль садят?»

Салдинец решил выкупить видео момента с камеры наблюдения и приложил его к заявлению в ГИБДД.

«Автобус принадлежит тагильской организации “СМУ-13”, возит работников дорожной службы. Водитель привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ “Нарушение правил проезда перекрёстков”», — пояснили изданию в дорожной инспекции.

Штраф за данное правонарушение составляет 1000 рублей.