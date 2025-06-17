В Верхней Салде суд отправил под арест мигранта, который пьяный устроил гонки с ДПС

В пресс-службе Свердловского областного суда рассказали о судьбе мигранта из Таджикистана, который в ночь на 14 июня устроил гонки в Верхней Салде.

Напомним, в ночь на 14 июня на улице Районной в Верхней Салде экипаж Госавтоинспекции заметил автомобиль Toyota Celica, который вилял из стороны в сторону. Сотрудники ДПС попытались остановить водителя, но тот лишь прибавил скорость. Уходя от преследования, нарушитель свернул на Комсомольскую аллею и на высокой скорости поехал по тротуарам.

Около дома № 8/4 на улице Воронова водитель на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины, которая самопроизвольно продолжила движение и врезалась в фонарный столб. Убежать от сотрудников Госавтоинспекции нарушителю не удалось, он был задержан и после применения к нему физической силы и наручников доставлен в отдел полиции.

«Задержанным оказался гражданин Таджикистана Саидали Рахимов. Он не имел прав на управление транспортными средствами на территории России. В отношении иностранца составлен протокол об административном правонарушении. Верхнесалдинский районный суд изучил материалы дела и установил, что Рахимов при задержании отказывался пройти в патрульную машину, пытался покинуть место совершения административного правонарушения, на требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия не реагировал. Суд признал Саидали Рахимова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП. За неповиновение сотрудникам полиции ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток. В ближайшее время, вероятно, гражданину предстоит ответить и за другие правонарушения, которые зафиксировали стражи порядка», — отметили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в МВД сообщали, что 26-летний гражданин ближнего зарубежья управлял автомобилем без водительского удостоверения. Автомобиль принадлежит его сожительнице, которая была приглашена в отдел полиции для дачи показаний. Женщине грозит административная ответственность за передачу управления ТС лицу, не имеющему водительского удостоверения.