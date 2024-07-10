В Верхней Салде стали штрафовать родителей за оставленных без присмотра детей на водоёмах. Если дети купаются под контролем бабушек и дедушек, то с них потребуют доверенность

В Верхней Салде в ходе недавнего рейда по профилактике несчастных случаев на воде были выявлены 5 несовершеннолетних, которые купались без присмотра со стороны взрослых. Всего с начала сезона в отделение полиции были доставлены 25 подростков и составлено 24 административных протокола на родителей.

«С несовершеннолетними детьми и взрослыми, отдыхающими на водоёмах, проведены профилактические беседы об опасности купания в неустановленных местах. Важный нюанс — бабушки и дедушки в таких ситуациях могут представлять интересы ребёнка при наличии доверенности. В остальных случаях сопровождать должны только родители. Но цель таких рейдов — не наказать, а предупредить о возможных последствиях. В регионе уже произошло 22 несчастных случая на воде», — написал глава Верхней Салды Александр Маслов на своей странице в соцсети.

Он призвал также жителей округа не подвергать свою жизнь опасности во время отдыха у водоёмов, а родителей следить за детьми. Патрулирование прибрежных территорий в Верхней Салде продолжится.