В Верхней Салде сотрудника морга приговорили к 10 месяцам колонии за кражу украшения с трупа

Верхнесалдинский районный суд приговорил к 10 месяцам колонии строгого режима сотрудника морга, снявшего украшения с покойницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 2 декабря 2019 года сотрудник морга, принимавший умерших, снял с трупа поступившей женщины золотые украшения — цепочку и подвеску. Они не были внесены в специальный журнал. Общая стоимость золотых изделий, которые принадлежали дочери покойницы, составила 1,6 тысячи рублей. Сотрудник морга сдал их в ломбард.

32-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). На суде мужчина полностью признал вину. Украденные украшения возвращены дочери умершей женщины.