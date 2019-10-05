В Верхней Салде поймали пьяным за рулём начальника полиции Туринска

В ночь на 5 октября в Верхней Салде на улице Энгельса экипажем ДПС был остановлен автомобиль Toyota RAV 4, за рулём которого находился врио начальника ОМВД по Туринскому району подполковник полиции Евгений Галай. Как сообщил источник АН «Между строк» в силовых структурах, высокопоставленный полицейский имел признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался. Ранее в дежурную часть полиции Верхней Салды поступило обращение от неустановленного лица, что он видел автомобиль с явно пьяным водителем. На Галая сотрудниками ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Евгений Галай долгое время проработал в УМВД Верхней Салды, где дослужился до начальника полиции. До назначения врио начальника ОМВД по Туринскому району находился на аналогичной должности в Ирбите.