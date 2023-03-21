В Верхней Салде на «ВСМПО-Ависма» на рабочем месте погиб кузнец

Накануне, 20 марта, в Верхней Салде на «ВСМПО-Ависма» погиб 56-летний рабочий. По информации ЕАН, причиной смерти стала травма головы. ЧП произошло около 17:00 на площадке «Б» кузнечно-штамповочного цеха № 37. По предварительной версии, использованный для выпрессовки металлический молот оказался недостаточно прочным, поэтому под высоким давлением разлетелся. Осколки пробили защитный экран пультовой, где находился работник.

Как сообщила ЕАН руководитель PR-службы «ВСМПО-Ависма» Екатерина Вожегова, пострадавший находился на смене в составе рабочей бригады, производившей штамповку алюминиевых изделий.

«Создана специальная комиссия по установлению причин случившегося. По результатам расследования к виновным будут приняты самые жёсткие меры. Руководство и коллектив Корпорации приносит глубокие соболезнования семье погибшего. Безусловно, семье будет оказана вся необходимая помощь», — заявила Вожегова.