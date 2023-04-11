В Верхней Салде инспектор ГИБДД попался на взятке за помощь в получении водительского удостоверения

В Верхней Салде инспектор ГИБДД заплатит 400 тысяч рублей за мошенничество с использованием служебного положения. Как говорится в апелляционном определении Свердловского областного суда, в феврале 2022 года житель Нижней Салды хотел незаконно сдать теоретический экзамен по вождению, заплатив взятку. В этом ему решил помочь знакомый, который, ссылаясь на своего родственника-госавтоинспектора, заверил собеседника, что за 45 тысяч рублей принимающий экзамен поставит ему зачёт.

Будущий водитель согласился на сделку и передал деньги знакомому. 40 тысяч рублей друг отдал инспектору, а 5 тысяч оставил себе за посредничество. Однако сам экзамен неоднократно переносился. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию с заявлением на сотрудника ГИБДД. Там пострадавший уточнил, что, помимо денежных средств, он передавал через знакомого инспектору свой паспорт. На инспектора возбудили уголовное дело, обвинив в мошенничестве с использованием служебного положения, и поставили его телефон на прослушку. Сам он свою вину не признал, заявлял, что его оговорили.

30 ноября 2022 года Верхнесалдинский суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Стороны обжаловали решение, судебная коллегия признала, что в договорённости между свидетелем и потерпевшим сотрудник ГИБДД не участвовал, деньги и документы не брал. Также в суде отметили, что обвиняемый имеет на работе почётные грамоты, медали и благодарности, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей, кроме того, ухаживает за родителями. По решению суда инспектору назначили наказание в виде штрафа в размере до 400 тысяч рублей и освободили из-под стражи.